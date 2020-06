Vergeten leesbril nekt ‘domme inbreker’ die tientallen wasmachines in Wezep stal

video Winkeliers Elburg willen vervolg op illegale koopzondag: ‘Ik draaide in vier uur een weekomzet’

12:57 De winkeliers in Elburg die tijdens Pinksteren meededen aan de illegale koopzondag, hebben in vier uur tijd gouden zaken gedaan. ‘Boegbeeld’ Joop Zwart draaide in zijn kledingwinkel bijvoorbeeld even veel omzet als tijdens een hele week in de winter. Bij Kim’s Boutique was het zelfs ‘vergelijkbaar met een goede week in het voorjaar’. Zwart: ,,Dit smaakt naar meer.’’