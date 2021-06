Verhoogd risico op natuurbrand Oost-Nederland: natuurbeheerders en handhavers controleren extra

Bij fase 2 controleren natuurbeheerders en handhavers extra in de natuur. Bij een melding rukken brandweer en andere hulpdiensten met extra materiaal uit om een eventueel vuurtje zo snel mogelijk in te dammen. Er zijn deze week her en der in het land al de nodige heidebrandjes geweest.

Peuken en glas

De brandweer waarschuwt recreanten dat ze extra goed moeten opletten in de natuur. Geen sigarettenpeuken of glas weggooien, want die kunnen brand veroorzaken. Geen auto parkeren in een berm met gras, want door de hete katalysator van de wagen kan het gras in brand vliegen. In veel gemeenten zijn open vuur en barbecueën in de natuur verboden als er sprake is van verhoogd risico op natuurbranden.