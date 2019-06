Verkeersveilig Speuld kost 1,4 miljoen euro

Tropische kolos onderweg naar Zeewolde

12:56 Hij is zes meter hoog, 2.500 kilo zwaar. Zijn leeftijd? Geschat wordt: 250 jaar. De Cordyline australis, een tropische plant, is van Hortus botanicus Leiden onderweg naar Center Parcs De Eemhof in Zeewolde. Daar krijgt de tropische kolos meer ruimte.