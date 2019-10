Verlaat verdriet geen taboe in Harderwijk: praten over uitgestelde pijn van ouderverlies in de jeugd

video Buggy schept fietsster op zandweg in Putten

21 oktober Een fietsster is vanmiddag geschept door een buggy op de Veldhoefweg in Putten. Zij raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval op de zandweg in het buitengebied.