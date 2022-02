Verlaten auto gevonden in een sloot bij Oene

Politieagenten hebben woensdagochtend een verlaten auto met open portier en achterklep aangetroffen in een sloot in Oene. De te water geraakte auto was even daarvoor opgemerkt door een wandelaar. Het voertuig is via een schrikbord in het water terechtgekomen.

Voordat de auto in het water terecht kwam, heeft deze nog een reflecterend bord geraakt. Het voertuig eindigde in de wetering aan het eind van een doodlopend betonpad, dat is bedoeld voor landbouwverkeer om bij weilanden te komen. De stroming in de wetering zorgde ervoor dat de auto aan de overkant van de sloot terecht kwam.

Een man die met zijn hond aan het wandelen was, ontdekte vanmorgen de wagen. Die stond toen al vol water, met geopende bijrijdersdeur en achterklep. Een berger is gekomen om het voertuig weg te halen.

Drijfnatte man

Afgelopen nacht liep op de Houtstraat in Oene een drijfnatte man die om hulp riep. Omwonenden schakelden de politie in. De verklaring van de man voor zijn natte pak zou onsamenhangend zijn geweest. Hij zou gesproken hebben over een auto te water, het voertuig in kwestie kon echter niet worden gevonden.

Vermoedelijk is het de gezochte auto die in de loop van de ochtend is aangetroffen in de sloot in de buurt van de Houtstraat. De politie onderzoekt de zaak. Wel is inmiddels uitgesloten dat het voertuig eigendom is van de man in kwestie.