Verlegde vertrekroute Lelystad Airport op Veluwe niet definitief, ministerie biedt excuses aan

VideoHet is nog allerminst zeker dat een vertrekroute van Lelystad Airport over de noordelijke Veluwe richting Kampen en Zwolle wordt verlegd. Vorige week brachten Veluwse gemeenten naar buiten dat een vliegroute, die pal over Wezep loopt, richting Hattemerbroek is verlegd. Dat is volgens het ministerie echter nog niet zeker.

Het nieuws zorgde voor veel ophef. Met name Hattem, Kampen en Zwolle waren niet te spreken over het in hun ogen eenzijdig verleggen van de vliegroute. Ze eisten samen met gedeputeerde Annemieke Traag van Overijssel opheldering van het ministerie. Dat gesprek heeft eind vorige week plaatsgevonden. Naast hoge ambtenaren van het ministerie en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) waren gedeputeerde Traag en wethouders Irma van der Sloot (Kampen) en William Dogger (Zwolle) daarbij aanwezig.

Niet definitief

,,Het ministerie heeft uitgelegd dat ze in gesprek is gegaan met de Noord-Veluwse burgemeesters over verbetervoorstellen voor de routes die onder meer dwars over Wezep lopen”, vertelt Rob Heetland, woordvoerder van gedeputeerde Traag. ,,Deze gesprekken waren zover gevorderd dat er een alternatief op tafel lag. Hierover zijn in een besloten raadsvergadering de gemeenteraden van de betreffende gemeenten geïnformeerd. Maar er zijn nog geen besluiten genomen.”

Afgesproken is dat het ministerie en LVNL gaan onderzoeken welke geluidseffecten de nieuwe routes hebben en hoeveel mensen er door geraakt worden. Ook komen er gesprekken met de gemeenten Kampen en Zwolle, die te maken krijgen met de verlegde vliegroute.

Volledig scherm Er ligt een plan op tafel voor een alternatieve vertrekroute van Lelystad Airport. Daarover is op de Noord-Veluwe onrust ontstaan. © Anne Luchies

Excuses

Volgens Heetland was het niet de bedoeling van het ministerie dat de verlegde routes al naar buiten zouden komen. Dat is wel gebeurd. ,,Het ministerie heeft hiervoor excuses aangeboden. Ook wisten het ministerie en LVNL niet dat de Kampense woonwijk Reeve zou worden gebouwd, precies waar nu de alternatieve route loopt.”

Het ministerie van infrastructuur en milieu bevestigt de weergave van Heetland. ,,We gaan nu in gesprek met alle betrokken gemeenten over de alternatieve route”, zegt een woordvoerder. ,,Als zij met een gedeeld advies komen ligt het in de rede dat de minister dit overneemt. Adviseren de gemeenten verdeeld dan zal de minister een knoop doorhakken over welke vertrekroute er uiteindelijk gebruikt gaat worden.”

Animatie: Kijk hieronder welke vliegroutes het ministerie eerder naar buiten heeft gebracht.