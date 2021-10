Vermiste vrouw (26) met baby vertrok uit azc in Harderwijk: ‘Hopen gauw iets te horen’

De jonge vrouw en haar baby uit Harderwijk die al een week worden vermist verbleven daar in het asielzoekerscentrum. ,,We hopen dat we gauw iets horen.’’

De vrouw van 26 uit een Afrikaans land vertrok donderdag 14 oktober met haar zoontje van een jaar uit het azc aan de Graaf Ottolaan en sindsdien is niets meer van haar vernomen. De politie plaatste onlangs een bericht over de vermissing op Facebook. Dat is inmiddels via de Facebookpagina ’vermiste personen’ zo’n 150 keer gedeeld in het hele land.

Gebeurt wekelijks

Volgens Thami Zabda, locatiemanager van het asielcentrum in Harderwijk, komt het vaker voor dat mensen zomaar vertrekken. ,,Het gebeurt wekelijks dat mensen vertrekken met onbekende bestemming’’, zegt hij. Dat geldt voor alle azc’s en kan verschillende redenen hebben. ,,We melden dat natuurlijk altijd, maar het leidt niet altijd tot een bericht over vermissing.’’

Baby is anders

In dit geval wel. ,,Het gaat nu ook om een baby, dat maakt het toch anders. We weten niet waar ze heen is en we hopen dat we door de verspreiding van dit bericht door de politie gauw iets horen.’’

De vrouw is die donderdag uit het centrum weggelopen met een grijze kinderwagen. Ze droeg een zwarte jas, een zwarte broek en witte schoenen en had een witte en een zwarte tas bij zich. De politie vraagt mensen die haar op of na 14 oktober hebben gezien zich te melden.

Maximaal achthonderd

In het azc in Harderwijk is plaats voor achthonderd mensen. Zeker nu de nood landelijk hoog is zit het centrum helemaal vol, zegt Zabda. ,,Meer ruimte is er niet.’’

Het gemeentebestuur liet na het algemene verzoek van de rijksoverheid om meer opvangplaatsen eerder al weten dat Harderwijk met achthonderd bedden al ruimschoots haar bijdrage levert. Namens de gemeenteraad heeft burgemeester Harm-Jan van Schaik er bij herhaling op aangedrongen dat andere gemeenten ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.