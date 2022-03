Vermiste vrouw (49) na bijna een week in levende lijve, maar ‘erg verzwakt’ gevonden in bossen bij Emst

video Bijbelmara­thon Vaassen sluit af met oproep in psalm 46 om de strijd te staken; toepasse­lij­ker kan het niet

Zes dagen lang duurde de Bijbelmarathon in Vaassen. Hoe toepasselijk werd deze zaterdag afgesloten met psalm 46, een psalm waarin wordt opgeroepen om de strijd te staken. In de huidige tijd verwijzend naar de oorlog in Oekraïne. De voorleesmarathon zelf is overigens nog niet ten einde. Het boek is nog niet uit, dus is er een extra week ingepland.

11:38