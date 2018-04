Vermoedelijke brandstofdief loopt brandwonden op

Rond half één in de nacht trof de politie de verdachte aan. Het was een bekende man voor de agenten. De verdachte werd in het verleden aangehouden voor auto-inbraken en eveneens het stelen van brandstof.

Bij een verkeerscontrole hielden agenten hem per toeval staande. De verdachte had een arm met brandwonden en zijn wimpers en plukken van zijn haar waren verschroeid. Het vermoeden dat hij opnieuw brandstof aan het stelen was, groeide toen er in zijn auto een brandstofslang en een elektropomp werd aangetroffen. Attributen waar je relatief makkelijk brandstof mee kan ontvreemden.