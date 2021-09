Vermogende vrouw uit Nijkerk laat zoon (66) haar bankzaken doen en mist jaren later 195.000 euro

Na de dood van zijn vader in 2009 kreeg de man al meer dan een ton van zijn moeder. Ze vroeg hem ondertussen haar bankzaken te doen. Na verloop van tijd kreeg ze argwaan: op vragen over financiën reageerde haar zoon ronduit agressief, verklaarde de vrouw later tegenover de politie. Ze belde de bank in de wetenschap dat ze eind 2013 nog 198.000 euro had. Vijf jaar later stond er nog maar 3.000 euro op haar rekening. Dat terwijl Paul B. de afgelopen jaren vier auto’s kocht, waaronder twee cabrio’s en hij maar net kon rondkomen van zijn schamele salaris.