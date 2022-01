Verrassing bij terugblik op drie misdrijven: twee man opgepakt voor moordpoging in Zeewolde

De jongeman die in juli de overval pleegde op het tankstation in Harderwijk loopt nog steeds vrij rond. Hoe zit het eigenlijk met het drugslab dat in februari in Harderwijk werd ontdekt? En met die liquidatiepoging in Zeewolde van begin oktober? Een terugblik op 2021 in drie misdrijven. Mét twee aanhoudingen, blijkt nu.