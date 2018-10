Verschil van inzicht: was bouwgrond in Hierden in 2015 76 euro waard per meter of 330 euro?

Zelden zal er zo veel verschil van mening bestaan over de prijs van een vierkante meter grond als nu in Hierden bij Harderwijk.

Heeft de gemeente Harderwijk via een onteigeningsprocedure in 2015 voor een prikkie dure bouwgrond in Hierden in eigendom gekregen? Volgens grondspeculant Jan Bolte wel, dus hij heeft de onteigeningskwestie voorgelegd aan de rechtbank in Zutphen.

De onteigeningskamer van de rechtbank boog zich woensdag over de grond in nieuwbouwproject De Hoge Varen. in Hierden. Voorzitter van de rechtbank mr Dirk Vergunst noemde het een 'ingewikkeld verhaal'. Niet voor niks duurt deze civiele procedure al dik drie jaar. Maar binnen nu en ongeveer 8 weken komt er een eindbeslissing.

76 euro

De gemeente Harderwijk betaalde grondeigenaar Bolte Vastgoed BV in januari 2015 in de onteigeningsprocedure een bedrag van 272.500 euro voor twee percelen grond van in totaal 3.568 vierkante meter, gelegen in het gebied De Hoge Varen. Bolte was mede-eigenaar, samen met De Haag bv van ondernemer Hans Norel. Laatstgenoemde kreeg voor zijn 3.568 meters eenzelfde bedrag uitbetaald en ging daarmee akkoord. Maar Bolte vindt de prijs van 76 euro per vierkante meter veel te laag en startte een juridische strijd.

330 euro

Volgens zijn raadsman Harry van Schie is het redelijker om de WOZ-waarde als leidraad te nemen. Dan zou de prijs rond 200 euro per vierkante meter uitkomen. Nog realistischer vindt de raadsman een prijs van 330 euro per vierkante meter, zoals taxateur Fakton uit Rotterdam adviseert. In dat geval zou de gemeente Harderwijk nog 633.772 euro aan Bolte moeten bijbetalen.

Infrastructuur

De gemeente Harderwijk baseert zijn prijs van 76 euro per vierkante meter op acht grondtransacties in Hierden uit de periode 2011 tot 2015, aldus advocaat Jan Frans de Groot van de gemeente. Volgens De Groot is het niet realistisch om verkoopprijzen van bouwrijpe kavels als vergelijkingsmateriaal te nemen, omdat voor nieuwbouwwijk De Hoge Varen nog grote kosten gemaakt moesten worden voor infrastructuur, nutsvoorzieningen en groen, die de gemiddelde grondprijs van het totaalcomplex drukken.

Deskundigen

De partijen kwamen er niet uit. Ook de onteigeningskamer van de rechtbank vond de kwestie te moeilijk en huurde in 2017 een deskundigencommissie in, met twee taxateurs en een jurist. De commissie kwam woensdag met zijn eindoordeel: 82,50 euro per vierkante meter is goed, volgens jurist Jacques Sluysmans. Hij oordeelt dat de Hierdense bouwgrond in 2015, net na de economische crisis, niet veel waard was, zeker omdat het aanvankelijk de bedoeling was er dure huizen op te bouwen. Naar dergelijke woningen was toen nauwelijks vraag.

Woedend

Jan Bolte kon zijn woede bijna niet de baas in de rechtszaal, toen hij het oordeel van de deskundigen hoorde. Hij riep dat er andere deskundigen ingehuurd moeten worden omdat de huidige deskundigen hun vak niet verstaan, waarna rechter Vergunst hem terecht wees. ,,U mag het oneens zijn met het oordeel, maar u mag niet de integriteit van de commissie in twijfel trekken,'' stelde de rechter.