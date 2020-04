Verslaggeefster Alice ziet dodelijk kracht virus: ‘We willen zo graag, maar het kan (nog) niet’

video Grote verschil­len rond uitvaart met erehaag: wel in de polder, niet op de Veluwe

10:09 Mag je nou wel of niet een erehaag organiseren tijdens een uitvaart? Een antwoord op die vraag hangt sterk af van de plek waar je woont, zo blijkt uit een rondgang door de regio. ‘Nee’, zeggen ze op de Veluwe; ‘ja, mits’ in de polder en in IJsselland bekijken ze het per situatie.