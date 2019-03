Verstandelijke gehandicapten van 's Heeren Loo gaan wonen en werken in de bossen van Staatsbosbeheer

Zorginstelling 's Heeren Loo, met diverse locaties in onder meer Ermelo en Apeldoorn, gaat samen met Staatsbosbeheer aan de slag om werk- en woongemeenschappen te realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn nu al cliënten die hun dagbesteding in de bosrijke omgeving doorbrengen. Straks kunnen ze daar ook wonen.

De samenwerking voor het project Zorg in de natuur staat nog in de kinderschoenen, maar initiatiefneemster Gerda van Hooren van 's Heeren Loo heeft er alle vertrouwen in dat het een succesvol project wordt. ,,Wij hebben ervaring met de zorg en woongroepen en Staatsbosbeheer biedt nu ook al op meerdere plekken aangepaste werkzaamheden aan.”

Het is de bedoeling dat dit jaar nog twee pilots starten. Over de locaties willen de samenwerkende partijen nog niets kwijt. Van Hooren: ,,We zijn met twee gemeentes bezig. Het is nog niet zeker of ze eraan willen meewerken. Bovendien willen we ook eerst de omgeving van een gewenste locatie informeren.” Marcel van Dun, van Staatsbosbeheer, gaat mee in dat standpunt omdat het huisvesten van specifieke doelgroepen volgens hem vaak 'gevoelig’ ligt. Wel wil hij aangeven dat Drie in de gemeente Ermelo niet tot de beoogde opties hoort. Hier wordt al jarenlang dagbesteding aangeboden vanuit de werkplaats aan de Sprielderweg.

Rustig maar niet geïsoleerd

De werk- en woongemeenschappen zullen plek bieden aan twaalf tot maximaal twintig bewoners. Het gaat om mensen van achttien jaar en ouder. Van Hooren: ,,De locaties moeten de bewoners wel in de gelegenheid stellen om verbinding te maken met de gemeenschap. In een bosrijke omgeving, wat verder van de dorpskern, maar niet geïsoleerd. Op sommige plekken heeft Staatsbosbeheer al panden staan die geschikt gemaakt kunnen worden voor wonen met een bijzondere doelgroep. Op andere locaties moet iets nieuws worden gebouwd.”

De medewerkers van 's Heeren Loo ondersteunen de cliënten in hun zorgvraag en Staatsbosbeheer voert de regie over de werkzaamheden. Volgens Van Hooren blijft dat niet beperkt tot ‘kappen en hout kloven'. ,,Er is ook werk in de dienstverlening. Bijvoorbeeld op een van de mini-campings van Staatsbosbeheer of bij excursies.” Van Dun vult daarop aan met voorbeelden uit dagbestedingswerkzaamheden die nu ook al worden uitgevoerd. ,,In het Kuinderbos laat de boswachter de mensen onder meer gaatjes boren in de routepaaltjes zodat de bijen daar in kunnen.”