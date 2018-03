Vertier in Puttens centrum gaat op koopavond strijd aan met The Voice

Broodje zalm als bedankje aan Ermelo voor steun na afbranden viszaak

26 maart Dennis Tijssen en Nienke Rietberg gaan zaterdag zalm uitdelen aan het publiek in een tent pal voor hun afgebrande viszaak aan de Stationsstraat in Ermelo. Als bedankje voor de steun die het stel kreeg uit de bevolking. ,,Tja, we hebben nu gerookte vis in overvloed.''