Verveelde jongens slopen driewielers van kinderboerderij in Wezep

Geen school. Wat moet je dan? Twee jongens in de basisschoolleeftijd uit Wezep hebben hun verveling gebotvierd op de loopwagentjes en driewielers van kinderboerderij De Voskuilerhoeve. De vrijwilligers hebben het speelmateriaal in de container moeten mikken.

Afgebroken stuurtjes, ontbrekende zadeltjes, kapotgegooide karretjes en waterbakken van de dieren op het gras.

Volledig scherm De jonge vandalen hadden het niet alleen voorzien op het 'wagenpark', ook de emmers van de geiten werden uit de hokken gehaald. © Henri van der Beek

Allemaal de schuld van twee jongens die inmiddels in de kladden zijn gegrepen. ,,Het blijken jongens te zijn, die we al een paar dagen op de kinderboerderij hadden zien rondhangen”, laat voorzitter Nellie de Graaf weten. ,,Toen liepen ze ook al te stangen. Tegen hekken aantrappen, karretjes ergens neerzetten. Maar geen schade. Dus we konden er weinig mee.”

De kinderboerderij is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. ,,Maar wij zijn daar niet de hele dag aanwezig. Toen er niemand was, hebben de jongens hun kans schoon gezien.”

Een mededeling van de schade op Facebook maakte de tongen los in het dorp. ,,Informatie van buurtbewoners en mensen uit de volkstuintjes heeft naar de daders geleid. Dan is Wezep toch wel klein. We hadden nooit gedacht dat we ze zouden traceren. En die jongens zelf ook niet. Want ze waren erg geschrokken.”

Daders gevonden, maar geen schadevergoeding

Ook de ouders van de jeugdige vandalen waren volgens De Graaf ‘behoorlijk verbolgen’. ,,Ze hebben de jongens aangesproken op hun gedrag. Verder is het stil gebleven. Dus geen schadevergoeding. Mooi dat we ze gevonden hebben, maar de spullen blijven kapot.”

Het bestuur van de kinderboerderij gaat nog in beraad of er aangifte wordt gedaan. De jongens laten opdraven om wat klusjes te doen op De Voskuilerhoeve, ziet De Graaf niet zitten.

Klusjes als straf?

,,Wat moet je ze laten doen? In alle gevallen zal dat extra werk opleveren voor de vrijwilligers. Als je ze een konijnenhok laat schoonmaken, moet er toch iemand bij staan om te voorkomen dat ze met het schepje het konijn raken. Het enige dat ik zou kunnen bedenken, is de stoep aanvegen.”

Camera's te duur

Camera's plaatsen om vernielingen te ontmoedigen, zit er voor de kinderboerderij niet in. ,,Een jaar of twee geleden zijn er zakken diervoer opengesneden en is hooi overal naar toe verplaatst. Toen hebben we camera’s overwogen. Maar dat is een enorme investering en we moeten het doen met donaties. Dan is dat een te grote uitgave.”

Volledig scherm Het vernielde speelmateriaal wordt door Frank de Graaf de container in gekieperd. © Henri van der Beek

‘Spoeling wordt dun’