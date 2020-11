Vier docenten en vijf leerlingen Van Kinsbergen College in Elburg besmet: school gaat een week dicht

Falco (19) moet tien maanden jeugdcel in vanwege pogingen tot overval in Elburg

16:14 Falco V. (19) uit Spijkenisse is vandaag door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot tien maanden jeugdcel. Hij kreeg daarnaast een voorwaardelijke plaatsing in een jeugdinrichting opgelegd. V. probeerde in april twee overvallen te plegen in Elburg. Hij had bovendien een verboden balletjespistool in zijn bezit.