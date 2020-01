Vier gemeenten in Oost-Nederland schakelen deel website uit vanwege vrees voor hack

Oener Belang wil meer nieuwbouw in het dorp: ‘moeten voorkomen dat jeugd wegtrekt’

16:59 Voor jonge Oenenaren is het bijna onmogelijk een betaalbare woning te vinden in de eigen woonplaats. Het aantal huizen dat in het dorp te koop staat is op één hand te tellen en zijn bovendien veel te prijzig voor starters op de woningmarkt. Dorpsvereniging Oener Belang luidt de noodklok.