Vier Veluwse VVV’s organiseren nieuw wandelevenement

Rol als burgemees­ter van Nunspeet botste steeds vaker met zijn geloofs­over­tui­gin­gen: ‘We zagen zijn worsteling’

Als burgemeester van de gemeente Nunspeet kwam Breunis van de Weerd (59) steeds vaker in botsing met zijn geloofsovertuigingen. Dat viel hem zwaar en deed hem besluiten zijn functie neer te leggen. ,,We zagen de worsteling die hij doormaakte’’, zegt wethouder Mark van de Bunte. ,,We kunnen ons voorstellen dat het hem zwaar valt en vinden het een dappere keuze.’’

14 januari