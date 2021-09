Vierdaagse schoolweek komt in zicht in Nunspeet: ‘We kunnen de mensen niet tevoorschijn toveren’

Dat kinderen vijf dagen per week naar school gaan is niet meer vanzelfsprekend, voorzien schoolbestuurders in de regio. Ouders in Nunspeet kregen deze week al een voorbode van zo’n schoolweek van vier dagen in de nieuwsbrief. ‘Het probleem om voor alle groepen een juf of meester te krijgen wordt eerder groter dan kleiner’.