Vierhonderd mensen ontbijten samen in de stralende zon in Ermelo

Geen 1200 mensen zoals tijdens de eerste editie, maar toch 400 ontbijters genoten vanochtend van een bakkie, een eitje en een bolletje in de Stationsstraat in Ermelo. Het voetgangersgebied van de Stationsstraat werd omgetoverd tot één lange ontbijttafel voor het 'langste ontbijt van Ermelo'.

Nadat de eerste editie twee jaar geleden succesvol bleek, werd direct het plan gesmeed om een vervolg te geven aan het evenement. ,,We hebben een jaar overgeslagen omdat het een flinke organisatie is en we willen het toch een speciaal tintje geven, maar dit jaar staan we er weer met dertig tafels'' vertelt organisator Herman Bolhuis. Hij heeft het evenement, samen met HEMA-uitbaatster Willemien Blankenaauw in 2016 bedacht en op poten gezet.

Dit jaar hebben 400 mensen zich aangemeld en dat is wel beduidend minder dan de vorige keer, toen er 1200 mensen kwamen ontbijten. Maar mevrouw Mosterd zit te genieten. Zij is visueel beperkt en is met een groep van Bartiméus aangeschoven. ,,Het is zo leuk, twee jaar geleden was ik er ook bij, goed dat dit soort dingen georganiseerd wordt. Hier kunnen wij ook zo van genieten'' zegt zij. Vrijwilligers coördinator Evelien van den Berg knikt; ,,Wij zijn hier ook om te netwerken. Wij willen bezoekers kennis laten maken met Bartiméus en onze bewoners verbinden met de inwoners. We nodigen ook mensen uit bij ons aan tafel plaats te nemen en met elkaar een gesprek aan te gaan''.

Verbinden

Dat is ook het doel, mensen uit de verschillende wijken bij elkaar brengen en mogelijkheden voor ondernemers om te netwerken. Per ontbijttafel wordt er 125 euro betaald en de ondernemers of politieke partijen, die ook zijn uitgenodigd, mogen dan als tegenprestatie reclame maken. De opbrengst, die na aftrek van alle kosten overblijft, gaat naar de jongeren voedselbank.