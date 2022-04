Vijf keer vrijmarkt op de Veluwe: ‘Het kostte 2,5 uur om alles uit te stallen’

Oost-Nederland broed­plaats voor de teek, vooral de Veluwe is een hotspot

Deze week staat in het teken van de teek. Met ‘de Week van de Teek’ vragen natuurorganisaties aandacht voor de geleedpotige. In Oost-Nederland is de teek behoorlijk actief. De meeste tekenbeten worden in Gelderland gemeld, vooral de Veluwe is een ware tekenhotspot.

26 april