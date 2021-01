Vijf winkeldieven in vijf dagen betrapt in Epe: ‘En ze worden steeds brutaler’

video Verdachte Mexicanen in drugslab Emst kwamen ‘muurschil­de­ring maken’

13 januari Drie mannen die eind oktober zijn opgepakt bij de inval in het voormalige Restaurant Schaveren aan de Oranjeweg in Emst stellen dat ze niets te maken hebben met het drugslab dat daar is opgerold. Dat bleek deze week tijdens de eerste voorbereidende zitting voor de rechtbank in Zutphen. Het gaat om twee Mexicanen en een man uit Oekraïne.