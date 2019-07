Vijf zomerse braderieën op de Harderwijker Boulevard

De zomerse braderie vond decennia lang plaats in de Harderwijker binnenstad en was met name in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw een succes. Daarna kwam de klad er in. In 2017 was de markt met nog maar veertien kramen zo goed als doodgebloed en vorig jaar was er al helemaal geen Hanzestad Live (zoals het de laatste jaren werd genoemd) meer.