Vijftig jaar na afsplitsing van Ermelo: ‘Jarig Nunspeet redt het zelfstandig prima’

‘Het gevoel is goed, je kent heel veel mensen’

Willy Bonestroo is geboren en getogen Nunspeetse, is Eibertje op de Eibertjesmarkt en Eibertjesdag.

Willy Bonestroo (73) is geboren en getogen in Nunspeet. Ze heeft nooit overwogen te verhuizen, zelfs niet binnen het dorp. Met haar Wim woont ze al ruim een halve eeuw in hetzelfde huis. Hun drie kinderen groeiden er op en vlogen uit, inmiddels is Willy de trotse oma van vier kleinkinderen. De Bonestroos maakten de afsplitsing van Ermelo bewust mee. ,,Het was niet een feest of zo, er gebeurde niet veel. Maar ik weet het nog goed dat we een zelfstandige gemeente werden en dat we een nieuwe burgemeester kregen’’, herinnert Willy zich. ,,Het was eigenlijk heel logisch, want Ermelo en Nunspeet liggen helemaal niet dicht bij elkaar. Harderwijk en Hierden liggen er tussen.’’

Hart en ziel

Ze voelt zich thuis in het dorp. ,,Het gevoel is goed, je kent heel veel mensen.’’ Andersom ook. Wie Willy niet kent van het vele vrijwilligerswerk dat ze al sinds jaar en dag met hart en ziel doet, kent haar zeker als ‘Eibertje’. ,,Eibertje is een legende. Het gaat over het vrouwtje dat rond 1850 van Vierhouten door de bossen naar de weekmarkt Nunspeet wandelde met haar mandje vol eieren.’’ Elk jaar zijn er Eibertjesmarkten, de Nunspeetse braderie, en is er de vrijdag na Hemelvaart Eibertjesdag. ,,Mensen in klederdracht trekken in optocht door het dorp. Ik draag dan de Nunspeetse klederdracht, de dracht van mijn oma’s’’, vertelt ze trots. ,,Ik vond dat als kind al prachtig.’’