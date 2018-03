De Vijverhof in Putten krijgt een nieuw uiterlijk. Niet alleen het groen in de straat wordt vervangen, ook de vijver ondergaat een metamorfose.

Het groen in de Vijverhof maakte in eerste instantie deel uit van de groenrenovatie rondom de Garderenseweg. Omdat al snel bleek dat er nog wel meer op te knappen viel in de Vijverhof, is het project losgekoppeld en krijgt het een aparte behandeling. Hiervoor is 145.000 euro uitgetrokken.

De bewoners zijn nauw betrokken geweest bij de plannen in hun straat. Zij kijken straks tegen volledig nieuwe beplanting aan. Hiervoor worden de aanwezige bomen gekapt en de huidige begroeiing verwijderd. Daar komen vaste planten, heesterbeplanting, een haag en veertien bomen voor terug.

De soorten zijn zo uitgekozen dat er in elke seizoen 'sierwaarde en bloei' is te zien. Bovendien: 'De gekozen soorten zijn bewezen succesvol, ziektebestendig, geschikt voor openbaar gebied en vragen op de lange duur weinig onderhoud', zo staat in het plan beschreven.

Vijver van hoekig naar ovaal

De vijver, in het midden van de rondlopende weg, verliest de hoekige vorm. Daar komt op verzoek van de bewoners een 'organische vorm', in dit geval ovaal, voor terug. Tijdens inspecties is gebleken dat er boomwortels door het huidige vijverdoek heen groeien. De bodem wordt in het plan voorzien van matten die een zuiverende werking hebben. Daarop worden grassen geplant om de groene uitstraling te behouden.

De hoeveelheid water in de vijver blijft op peil. Dat is noodzakelijk omdat de waterpartij voor de brandweer een blusvijver is. Daarom komt er ook een opstelplaats voor de brandweerauto.

Parkeerplekken de goede kant op

Ander punt van aandacht in de Vijverhof is de parkeervoorziening. De straat heeft eenrichtingsverkeer, maar de huidige parkeerplaatsen houden geen rekening met de rijrichting. Dat is na de metamorfose opgelost. Bovendien komen er vijf extra parkeervakken bij.