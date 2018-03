Visboer Ermelo deelt gerookte zalm uit als dank voor alle troost en steun

Peter van Zinderen uit Leiderdorp slaat geschrokken zijn hand voor zijn mond bij het zien van het zwartgeblakerde pand wat eerst de viswinkel was. ,,Wij komen twee keer per jaar hier op vakantie en het eerste uitje is steevast kibbeling eten in het dorp. Maar een bakje kibbeling zit er nu niet in jongens'' wijst hij op de rest van zijn gezin. Ze krijgen broodjes vers gerookte zalm aangeboden en ook nog een kopje koffie erbij.

Steun

Op de kraam staan bossen bloemen en cadeaus die door klanten zijn neergezet. ,,Er wordt zo meegeleefd, dat is zo lief. De steun van collega's is groot en ook omwonenden tonen belangstelling. Zij hebben die nacht ook angstige momenten meegemaakt'', zegt Nienke Rietberg. Mevrouw Vuure knikt en begint te vertellen; ,,Wij wonen in het appartement naast het huis van dokter Holtrop en de vonken vlogen bij ons tegen de ramen. De politie kwam ons waarschuwen dat we het pand moesten verlaten''. Ook vriendin Sanne, die in de Enk woont kon de vlammen vanuit haar huis zien. ,,Het is zo triest, net nu het seizoen gaat beginnen en dan deze pech. Maar ze staan er wel heel positief in'' vindt zij.