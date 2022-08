Vissen smachten naar water in droogvallende beek, Kars komt ze redden

Gemeenten op de Veluwe draaien fonteinen dicht... of houden ze juist open

In Ermelo is het even afgelopen met spelen in het omhoog spuitende water op het Raadhuisplein. De kraan is uitgezet. In Nunspeet blijven de bedriegertjes op het Marktplein juist weer aan staan, ter verkoeling. En zo is het in elke gemeente weer anders.

11 augustus