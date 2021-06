Vlammen slaan metershoog uit houthok met oldtimers op camping bij Epe

Heeft de steenmar­ter het gedaan? Gerrit Dijkslag uit Wapenveld ziet zijn auto in vlammen opgaan

7 juni Bewoners van de Hogestraat in Wapenveld zijn voor de tweede keer in korte tijd opgeschrikt door een autobrand met onbekende oorzaak. In oktober vorig jaar brandde een camper uit, in de nacht van zondag op maandag vatte de auto van Gerrit Dijkslag vlam. De oorzaak? Hij vermoedt kortsluiting als gevolg van schade door knagende steenmarters.