Vleermuis krijgt de ruimte in Ermeloos nieuwbouwhuis

Afdwingen is lastig, maar een duw in de rug is in de meeste gevallen ook wel genoeg, zo is het idee. Het inpassen van verblijfplaatsen voor dieren in een nieuwbouwwoning is namelijk kinderlijk eenvoudig en kost geen cent extra. Nestkasten voor vleermuizen of zwaluwen kunnen bijvoorbeeld zo worden mee gemetseld in de muur. Dus waarom zou je dat niet doen, ook al is het juridisch niet verplicht? Ach, en als je dan toch bezig bent, waarom geen dak van sedum (gras)?