Vliegtuiggeluid Lelystad Airport: 'Een stofzuiger maakt minder lawaai'

videoEr is geen plaats onder de lage vliegroutes van Lelystad Airport waar je de vliegtuigen straks beter hoort dan in Oene. Precies boven dit rustige dorp op de Veluwe versnelt het vliegtuig om hoger te klimmen. En dat maakt lawaai, zo’n 65 decibel. Maar hoe hinderlijk is dat nu eigenlijk? We trekken met een decibelmeter Oene in en peilen de reacties. ,,Krijgen we dit straks te horen? Wat een irritant geluid!”

De geur van gebraden vlees ontsnapt uit de slagerij van Ter Weele in Oene. Klanten lopen in en uit, de tas gevuld met een vers lapje vlees. De open- en dichtslaande deur van de drukbezochte slager is het enige geluid dat goed hoorbaar is op straat. Verder is het stil. Als je goed luistert, valt enkel het ruisen van de wind door de bomen op.

,,Het is hier heerlijk wonen”, zegt voorzitter Arno Berghorst (41) van Oener Belang. Hij zit op het terras van café-restaurant Dorpszicht. ,,Het is rustig hier en dat willen we graag zo houden. Daarom zijn we zo geschrokken van de Lelystad-vliegroute die straks over Oene komt. Heel zuur, we zitten er helemaal niet op te wachten.”

Quote Een stofzuiger maakt minder lawaai dan die vliegtuigen die hier straks over komen Arno Berghorst

Geluidsstudie

Begin deze week publiceerde het ministerie van infrastructuur en milieu een geluidsstudie. Daarin is goed te zien dat vertrekkende vliegtuigen vanaf Lelystad Airport vanaf 2019 pal boven Oene versnellen om naar een hoger luchtruim te klimmen. Daarvoor is vol motorvermogen nodig en dat maakt lawaai – op de grond is zo’n 65 decibel hoorbaar. Volgens Alpine, een bedrijf dat gehoorbeschermers maakt, is het te vergelijken met een televisie die hard aan staat. Of meerdere personen die tegelijk telefoneren. ,,Een stofzuiger maakt minder lawaai dan die vliegtuigen die hier straks over komen”, zegt Berghorst. ,,Hier worden we in Oene niet blij van. Die vliegroute moet écht omhoog.”

Proef op de som

Maar hoe hinderlijk is 65 decibel aan vliegtuiggeluid nu werkelijk? We nemen de proef op de som en stappen café Dorpszicht binnen. Daar stoot Epenaar Bob Leerink (78) net hard met zijn keu tegen een biljartbal. We leggen een decibelmeter op tafel en laten hem met een mobiele telefoon het geluid van een vliegtuig horen. ,,Krijgen we dit straks te horen?”, zegt Leerink, terwijl het decibelmetertje exact 65 decibel aangeeft. ,,Wat een irritant geluid! Dit gaan de mensen hier niet leuk vinden. En toeristen ook niet, die komen juist voor de rust en dan krijg je dit. Dat kan toch niet waar zijn.”

Quote Hier word ik niet vrolijk van Steven Post Achter de toog staat uitbater Steven Post (48). Zijn grootouders begonnen in 1937 met het horeca-etablissement en hij bestiert het tachtig jaar later nog met evenveel bezieling. Als Post het vliegtuiggeluid hoort, trekt hij zijn wenkbrauwen hoog op. ,,Hier word ik niet vrolijk van. Mijn klanten zitten zomers op het terras lekker rustig een hapje te eten. Ik ben bang dat zij er last van hebben als er om de haverklap zo’n vliegtuig laag overkomt. Dat zijn we hier niet gewend.”

Buiten baadt het terras in fel zonlicht. De vele bruine bladeren op straat verraden echter dat de herfst eraan komt. John (72) en Ans (71) Van Venrooy zitten aan een tafeltje, de zon op hun gelaat. Ze komen uit Brabant en zijn bezig met een fietstocht over de Veluwe. ,,Wij wonen in Schijndel, vlakbij Eindhoven Airport”, vertelt Ans, terwijl ze door haar koffie roert. ,,Landende vliegtuigen komen over ons huis heen, maar daar hebben we helemaal geen last van.”

,,Je kunt ze bijna aanraken, zo laag vliegen ze”, vult John aan. ,,Maar omdat ze dalen, hoor je de motor niet en geven die vliegtuigen ook geen overlast. Je hoort ze amper.”

Geen zorgen

Als het echtpaar het vliegtuiggeluid op 65 decibel hoort, kunnen ze een glimlach niet onderdrukken. ,,Is dit het?”, vraagt John vertwijfeld. ,,Nou, ik ben niet onder de indruk. De vliegtuigen bij ons maken meer geluid. Dit is absoluut geen overlast. De mensen hier hoeven zich geen zorgen te maken.”