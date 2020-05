Vlinderstichting slaat alarm: ook gewone rupsen vallen dood uit Veluwse bomen bij bestrijding jeukrups

Forse stijging werkloos­heid door coronacri­sis in Overijssel en Gelderland

11:51 De werkloosheid is in april door corona sterk gestegen in Overijssel en Gelderland. Dat uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Vooral horecapersoneel (plus 43 procent), uitzendkrachten (plus 52 procent) en jongeren krijgen het voor de kiezen.