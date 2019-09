Vloghit Kakhiel zoekt vergeefs naar Han in Hanzestad Harderwijk

update Stroomsto­ring treft Elburg en Oldebroek­se dorpen

20:22 Zo'n 2700 huishoudens en bedrijven in Elburg, Oosterwolde en Noordeinde zitten momenteel zonder elektriciteit vanwege een stroomstoring. Volgens netbeheerder Liander is een monteur onderweg om de boel te herstellen en is de verwachting dat alles rond 21.45 uur weer werkt.