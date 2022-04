Vluchtelingen uit Oekraïne komen tot rust in Wapenveld: ‘Deze mensen zullen wel een poos blijven’

Nijkerkse vrouwen willen meer vrouwen­straat­na­men: ‘Die inhaalslag moeten we onszelf gunnen’

,,We willen dat Nijkerkers over een jaar minstens twee namen van belangrijke vrouwen uit de geschiedenis van de stad kunnen opnoemen”, vertelt Nel Schoon. Zij is één van de vijf Nijkerkse vrouwen die vinden dat er meer straatnamen vernoemd naar vrouwen moeten komen in de gemeente Nijkerk. In de hoop dat dit tekort in de toekomst weggewerkt kan worden. Ze werkt daarom een heel jaar met een team vrouwen aan de naamsbekendheid van vrouwen uit de lokale geschiedenis.

