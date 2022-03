Voedselbanken Harderwijk, Ermelo en Putten geven voedselpakketten aan Oekraïense vluchtelingen

GGD doet dorpshuis in Elspeet aan voor coronaprik zonder afspraak

GGD Noord- en Oost Gelderland is 31 maart tot en met 2 april aanwezig in het dorpshuis in Elspeet voor iedereen die zich wil laten vaccineren. Ook kunnen er vragen worden gesteld over het coronavirus en de vaccinatie. Een afspraak maken is niet nodig.

10:12