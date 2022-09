Voel in Escape-caravan Wezep hoe het is om laaggeletterd te zijn: ‘Je wilt jezelf redden’

Epe steekt half miljoen in Molukse graven ondanks conflict tussen ‘bloedgroe­pen’

Ze knokten voor hetzelfde doel, maar vlogen elkaar daarbij telkens in de haren. Ondanks de vijandigheid tussen twee 'bloedgroepen’ in de Molukse gemeenschap, hakt de gemeente Epe nu de knoop door over een bijzondere status van graven van Molukse KNIL-veteranen. De gemeenteraad trekt daar over anderhalve week ruim een half miljoen euro voor uit.

13:56