Voetbal en de coronaregels: ze doen hun best in Putten, maar het is niet te doen

,,Jaaaaaahhh!” klinkt het vanaf de tribune bij voetbalclub SDC Putten als er gescoord is. Het is 1-0. Het herenteam speelt op het hoofdveld en het is al laat in de middag. Luid roffelen de jongeren van het A team, maar ook jongens uit de andere herenteams met de handen op de ijzeren platen. Het bier vloeit rijkelijk. Iedereen is uitgelaten. Er zijn best wat toeschouwers, bij de kantine en ook op de tribunes. Sommigen houden netjes afstand, maar naarmate de tijd verstrijkt begint de derde helft voor veel teams.