Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe viert zestigjarig bestaan

Op 17 november 2021 was het precies zestig jaar geleden dat de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe in Harderwijk werd opgericht. Om dit jubileum luister bij te zetten, worden er in de maand mei diverse activiteiten georganiseerd.

De vereniging werd in 1961 opgericht om zich actief in te zetten voor de bescherming van de (wilde) vogels en hun leefgebieden op de Noord-Veluwe. Tot op de dag van vandaag is dit nog altijd een belangrijk speerpunt van de vereniging.

Lezing

Op dinsdag 3 mei wordt door natuurfotograaf Wim Weenink een lezing gegeven onder de titel ‘Vogels, je blijft er naar kijken’. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in gebouw De Regenboog, Biezenplein 1 in Harderwijk. Deze avond is vrij toegankelijk. Op woensdag 11 mei staat er een avondexcursie op het programma langs de Veluwemeerkust ter hoogte van Hierden.

Zaterdag 21 mei organiseert de Vogelbeschermingswacht in samenwerking met de natuurtuin Harderwijk een open dag in de natuurtuin Stadsweiden. Iedereen is van 11.00 uur tot 15.00 uur welkom in de natuurtuin, waar verschillende groene organisaties uit de regio zich zullen presenteren.

Visjes en kikkers

Daarnaast worden er enkele korte presentaties gegeven over bijvoorbeeld bijen, vleermuizen en nestkastbroeders. Ook zijn er rondleidingen door de botanische inrichting van de tuin. Voor kinderen staan er leskisten klaar om iets te leren over visjes en kikkers in de vijver.

De natuurtuin is te vinden langs het Zeepad in Harderwijk, aan het einde van de weg Rietmeen.