Voice-zangeres Julia uit Harderwijk komt met eerste single én een boodschap: ‘Kies voor wat goed voelt voor jou’

Julia van Bergen uit Harderwijk won zeven jaar geleden het Junior Songfestival en gooide daarna hoge ogen met ‘team Waylon’ in The Voice of Holland. Daarna bleef het - door studie en corona - even stil, maar met haar nieuwe single Laat ze maar praten zoekt de inmiddels volwassen zangeres (22) de spotlights weer op. ,,Zonder podium word ik doodongelukkig. Maar dat hoeft niet per se het hoogste podium te zijn.”