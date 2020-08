Volgelopen speedboot is nummer 64: jaarrecord KNRM Elburg nu al verbroken

video Hittegolf of niet: in deze fabriek in Harderwijk worden nu 23 miljoen kruidnoten per dag gemaakt

20 augustus Terwijl buiten de mussen van het dak vallen, rollen in Harderwijk al maanden miljoenen pepernoten per dag van de band. Want corona of geen corona, mensen zoeken ook dit najaar weer gezelligheid, zo stelt Oscar de Lange. En daar horen volgens de directeur van Van Delft Biscuits de kleine krokante kruidnoten bij. Miljarden in totaal.