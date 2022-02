Volop mogelijkheden op de Veluwe om stem uit te brengen, ook voor reizigers en kwetsbaren

Geen tijd om te stemmen? Dat kan geen excuus zijn om half maart niet mee te doen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. Ook in de gemeenten op de Veluwe kan maar liefst drie dagen worden gestemd, soms op verrassende locaties. In Harderwijk en Oldebroek hoef je zelfs de auto niet uit.

Niet alleen op woensdag 16 maart, maar ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart kunnen mensen hun stem uitbrengen. Dat is gedaan om meer spreiding te krijgen. Ook bij de kamerverkiezingen vorig jaar was dat mogelijk. De verwachting is dat vooral mensen met een kwetsbare gezondheid maandag en dinsdag naar het stembureau gaan.

Wel even opletten want die eerste twee dagen zijn niet alle stemlokalen geopend. In de meeste gemeente gaat het om twee of drie locaties. Op woensdag 16 maart kunnen kiezers wel terecht bij alle stembureaus. De locaties zijn te vinden op de websites van de gemeenten.

Stembureau in rijden

De proef in Harderwijk met de autostemstraat vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen is goed bevallen. In een witte tent op het parkeerterrein bij het Dolfinarium konden mensen met de auto het stembureau in rijden. Vorig jaar werd er weinig gebruik van gemaakt omdat de drive-ins toen nog nieuw waren, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,De stemmers die er kwamen waren er wel positief over.’’

Dit jaar zijn er twee van deze drive-in stembureaus in Harderwijk, op parkeerplaats P2 bij de Havendijk en op de gemeentewerf aan de Graaf Ottolaan. Bij een drive-in stembureau stemt de kiezer vanuit de auto bij een uitschuifbare stemtafel. Anonimiteit tijdens het stemmen is gegarandeerd, stelt de gemeente.

Stemgeheim gegarandeerd

Daarnaast is het volgens de toelichting van de gemeente van belang dat de kiezer tijdens het stemmen alleen in de auto zit. ‘Zo kan niemand meekijken met het stemmen, wordt het stemgeheim gegarandeerd en wordt beïnvloeding voorkomen.’ Een eventuele bijrijder moet uitstappen en kan in een gewoon stemhokje stemmen.

Ook in de gemeente Oldebroek is dit jaar opnieuw een drive-through stembureau. Dat staat net als vorig jaar op de gemeentewerf aan de Ampèrestraat in Wezep. Stemmen vanuit de auto kan hier van 07.00 toto 20.00 uur.

Volledig scherm Burgemeester Harm-Jan van Schaik was bij de raadsverkiezingen in 2018 lid van het stembureau in het mobiele stemlokaal bij het NS-station. Het was koud, een dekentje op de knieeën. © Teake Dijkstra

Dat kan ook in Nunspeet. Het spitsstemlokaal is daar te vinden in het appartementencomplex tegenover het station en is geopend van 06.30 tot 10.00 uur en van 15.30 tot 19.00 uur.

Alleen bewoners zorgcentrum

In een aantal gemeenten worden mobiele stembureaus gebruikt, in enkele gevallen uitsluitend voor bewoners van een zorginstellingen zodat zij zich niet tussen andere kiezers hoeven te mengen. In Oldebroek is dat het geval bij woonzorgcentrum de Hullen. Er is een gemeentelijk waarnemer aanwezig, die kijkt of alles volgens de regels verloopt en daar wordt ook verslag van gemaakt.

Het mobiele stembureau staat later op de dag, van 18.00 tot 21.00 uur, in het Noorderhuukien (Noordeinde) en daar is het stembureau wel gewoon open voor alle kiezers.

Woonzorgcentrum Brinkhoven in Heerde heeft eveneens een ‘eigen’ stembureau, voor bewoners en medewerkers. Dit vanwege de kwetsbaarheid van de bewoners.

Volledig scherm Gemeenten zetten mobiele stembureaus in. © Teake Dijkstra

Gemeente Elburg biedt op twee locaties waar veel ouderen intramuraal wonen hen de gelegenheid om ter plekke de stem uit te brengen; in woonzorgcentrum Mariposa in 't Harde van 10.00 tot 12.00 uur en in Het Nieuwe Feithenhof in Elburg, van 14.00 tot 16.00 uur

Verder staan er mobiele stembureaus op het parkeerterrein van La Place ‘t Harde en bij het plein Wimpel 4/4a in Elburg.

Harderwijk zet woensdag 16 maart mobiele stembureaus in bij De Aanleg (12.00-13.00 uur) en bij De Zeven Akkers (14.00-15.00 uur)

Stemmal voor blinden

In Ermelo kan op maandag en dinsdag in het gemeentehuis worden gestemd met behulp van een zogenoemde stemmal met audio ondersteuning. Op woensdag kan dit in het gemeentehuis en ook in het stembureau in restaurant Bon Appétit bij Proson. De mogelijkheid om te stemmen met een stemmal is voor mensen die blind of slechtziend zijn, mensen met dyslexie en mensen met een lichamelijke handicap.

Op het stembureau Oude School ‘s-Heerenloo helpen mensen met een licht verstandelijke handicap mee. Zij hebben ook de training voor stembureauleden gedaan en zijn volgens de gemeente superenthousiast. Dit wordt gedaan in samenwerking met de prokkelstichting.

De gemeenten Putten, Nijkerk, Hattem en Epe melden geen bijzonderheden.