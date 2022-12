Volop tips na podcast over verdwijning Eefke Wolf: van blauwe portemonnee tot de Bhagwan

Nieuwe koers voor Het Pakhuis in Ermelo: ‘Bomvolle vitrines niet meer van deze tijd’

Bij een nieuwe directeur hoort een nieuwe koers en dat is precies wat in het verschiet ligt voor Het Pakhuis in Ermelo. Patrick Reeuwijk (52), die begin deze maand aantrad, vindt dat het museum klaar is voor de ‘volgende fase’ in zijn bestaan. ,,Veel Ermeloërs beseffen niet hoe uniek de geschiedenis van hun dorp is.’’

27 december