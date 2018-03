Voor de vierde keer autorally Putten

Organisator Lammert van de Hel van de Stichting Rallyevenementen Voorthuizen heeft toestemming gekregen van de gemeente Putten om de rally opnieuw in de gemeente Putten te houden, op zaterdag 14 april.

Sponsor

Het is de vierde editie van het evenement, dat elk jaar veel toeschouwers trekt. Duizenden mensen staan langs het parcours, om de racewagens te bewonderen. In de eerste twee jaar was de start bij het gemeentehuis in het centrum van Putten, maar in het derde jaar veranderde de startlocatie naar bedrijventerrein De Harselaar in Barneveld. De naam van het evenement wijzigde toen ook, naar Centraal Nederland Rally. Het bedrijf Visual Art in Nijkerk heeft zijn naam nu voor vijf jaar als sponsor verbonden aan de rally.

De rallywagens vertrekken dit jaar weer van De Harselaar in Barneveld en rijden twee klassementsproeven in Ede en één in Putten. Het rondje in Putten loopt over de Koekamperweg, Heischoterweg, Roosendaalseweg, Oude Nijkerkerweg, Knapzaksteeg, Goorsteeg en de Blarinckhorsterweg. Het rondje wordt drie keer gereden. Er doen rond 90 teams mee, waaronder een aantal historische wagens.

Hoge snelheid