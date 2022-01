Voor even een vuilnisbelt in het centrum van Harderwijk: ‘Beseft nu pas hoeveel plastic je gebruikt’

Filmlief­heb­bers mogen weer naar de bios in Harderwijk: ‘Thuis zitten waren we flink zat’

Filmliefhebbers zaten zich maandenlang te verbijten. Terwijl in landen om ons heen de ene na de andere blockbuster in première ging, bleven onze bioscopen dicht. Dat is nu voorbij. De Stentor nam vanmiddag daarom een kijkje bij Kok CinemaxX in Harderwijk.

26 januari