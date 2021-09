Voor het eerst heeft Stadsmuseum Harderwijk werk in bruikleen van het Rijksmuseum: ‘Voelt als erkenning’

Als reproductie hing het al in het museum, maar sinds deze woensdag is ook het échte portret van KNIL-militair Kees Pop te zien in het Stadsmuseum Harderwijk. Het in 1882 in Harderwijk gemaakte werk door schilder Isaac Israëls is in bruikleen van het Rijksmuseum in Amsterdam.