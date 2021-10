Voor singles, starters en senioren: sociale woningbouw in Elburg in oude school

Stuivertje wisselen bij kemphanen in Eper politiek

Stuivertje wisselen bij twee van de grootste kemphanen in de Eper politiek. Voor de tweede keer in korte tijd maakt de plaatselijke VVD-fractie zich op voor een nieuwe fractievoorzitter, terwijl de grootste raadsfractie Nieuwe Lijn zo’n wisseling van de wacht net heeft doorgevoerd. Beide partijen komen al meer dan een jaar telkens opnieuw met elkaar in botsing.

29 oktober