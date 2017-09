Vooral op de Veluwe zijn de bussen en treinen mudjevol

Buschauffeurs die verontschuldigend hun hand opsteken als ze een bushalte passeren omdat hun bus propvol zit. Reizigers die in het gangpad van de trein tegen elkaar staan aangedrukt omdat er geen stoel vrij is. Veel mensen waren het na een rustige zomer al bijna vergeten, maar tijdens de eerste écht drukke spits gisterochtend was het ouderwets dringen geblazen.

Er waren veel klachten over drukke treinen. Zoals het Kamperlijntje van Kampen naar Zwolle, waar tientallen reizigers het ritje staand in het gangpad moesten doorbrengen. Ook op de intercity tussen Zutphen, Deventer en Zwolle was het dringen geblazen, al konden de meeste reizigers wel gewoon een plekje bemachtigen.

Kommer en kwel

Dat was voor reizigers op de Veluwelijn wel anders. Op deze busdienst van Syntus tussen Apeldoorn en Zwolle was het in de ochtendspits kommer en kwel. De bussen zaten zó vol, dat vaak niet meer gestopt werd om nieuwe reizigers binnen te laten. ,,Toen ik bij de halte aan de Brinklaan in Heerde kwam, stonden er dertig mensen te wachten", vertelt Marit Bosman (17). ,,Na dik een half uur was er pas plek in een bus. Daarvoor waren er al drie overvolle bussen gepasseerd die bij onze halte niet stopten. Dat kan toch niet?"

Volgens Bosman, die dagelijks naar haar stage in Zwolle moet, is het geen incident. ,,Het gebeurt iedere dag dat chauffeurs ons bij de halte laten staan omdat de bus vol is. Ik denk dat ik morgen om half acht van huis ga, zodat ik om negen uur op mijn werk ben. Nu was ik te laat. Dat voelt niet prettig."

Woordvoerder Hanneke Ruiter van Syntus erkent de drukte op de Veluwelijnen 201, 202 en 203 die tussen Apeldoorn en Zwolle pendelen. ,,Elk jaar is september een hectische maand in de bus. De scholen beginnen weer en iedereen moet zijn weg nog vinden. Het is dan vaak ontzettend druk, waarna het in oktober en november weer stabiliseert."

Oplossing

Toch is er volgens Ruiter een oplossing in beeld, want sinds 4 september rijden er vanaf Apeldoorn, Nunspeet en Epe nieuwe lijnbussen naar Zwolle. Deze bussen gaan rechtstreeks naar het Deltion College. Gisteren waren die bussen mager bezet, terwijl de bestaande lijndiensten juist overvol zaten. ,,Scholieren moeten deze nieuwe Deltion-lijnen blijkbaar nog leren kennen", zegt Ruiter.

Of de nieuwe XXL-bussen die Syntus sinds vorige week inzet op de drukke scholierenlijnen vanaf het Zwolse station naar het Deltion College hun vruchten afwerpen, is nog moeilijk te zeggen. Gisterochtend zaten ze goed vol. Ruiter: ,,Tijdens de drukke piekmomenten vorige week hadden we steeds voldoende capaciteit. Maar deze week is het pas echt druk."

Ook Arriva zet deze week extra treinstellen en personeel in op de Vechtdallijn van Zwolle naar Emmen. Die maatregelen leken gisterochtend te werken. ,,Wij hebben geen klachten ontvangen", zegt voorzitter Kees van Ramshorst van reizigersorganisatie Rover West-Overijssel. Hij reist zelf dagelijks op de Vechtdallijn en merkte dat het redelijk soepel liep. ,,Onze indruk is dat het met de huidige capaciteit van Arriva gaat lukken."

Druk? Er zijn nog zitplekken

DEVENTER/ZUTPHEN Geen grote problemen op deze eerste écht drukke spitsochtend op het traject Zutphen-Zwolle. De trein van 7.58 uur naar Roosendaal rijdt op tijd het station van Zutphen binnen. Henk Vonk (51) wacht op de trein van 8.04 uur naar Deventer en Zwolle. De trein loopt op tijd binnen en Vonk kan zonder problemen instappen. In de trein naar Deventer zijn zelfs nog zitplaatsen over - ook al blijven er mensen staan op het volle balkon.

Laatste halte? Pech gehad

APELDOORN De bus van Apeldoorn naar Zwolle, lijn 202, is om 7.15 uur al overvol. De drukte zorgt voor irritaties en vertragingen. Reizigers vanuit Vaassen staan al ruim van tevoren op de bus te wachten. Sommige reizigers kunnen zitten, maar vanaf de eerste halte in Epe is staan de enige optie. Passagiers bij de laatste halte bij Hattem hebben pech en kunnen zelfs niet meer de bus in. Ivo Kers, vaste reiziger van de 202: ,,Hier kan ik mij enorm aan storen."

Wel alle rust in de eerste klas

HARDERWIJK Bart Vrancken (44) heeft een treinkaart voor de eerste klas. Elke ochtend gaat hij vanaf Ermelo naar zijn werk in Utrecht. Op het traject Zwolle-Utrecht zitten de treinen 's ochtends regelmatig bomvol, zo ook vandaag. Vrancken kiest daarom bewust voor reizen in de eerste klas: ,,Mijn werkdag begint al in de trein. Daarom betaal ik extra voor de luxe en een zitplaats."

'Veiligheid in het geding'