Voorleesboek Fluffy de Flamingo in Heerder dialect: ‘Communiceren in dialect moet blijven’

video Fluffy en Floris krijgen hun konijnen­prik in de bunny dri­ve-thru in Wezep

15 april Pluisje, Suus, Bo en Snoopy. Niets vermoedend zitten deze konijnen in de achterbak van de auto als dierenarts Patrick Jelsma een spuit met vaccinatie in hun vacht steekt. Een heuse bunny drive-thru in Wezep om contact tussen diereneigenaar en medewerkers van Diergezondheidscentrum Boven-Veluwe tot een minimum te beperken.