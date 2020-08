Voorlopig geen buurtbussen in Overijssel en Gelderland: ‘Heel jammer, onze chauffeurs staan te trappelen’

VIDEO ‘Superlote­rij’ voor dorpshuis Oosterwol­de kent ‘aardige start’

16 augustus De kop is eraf. In goed drie weken in de vakantietijd zijn al 1300 loten verkocht. Nanne Schoonhoven in Oosterwolde is er best tevreden over. Maar het doel van de superloterij is om 33.000 loten te verkopen en dus wordt flink opgeschaald, zowel landelijk als in het dorp zelf.