Voormalige feestlocatie in Wezep die drugsadres bleek gesloten door burgemeester

Voor de vierde keer in een jaar tijd is er een drugspand gesloten in de gemeente Oldebroek. Nu gooit burgemeester Tanja Haseloop-Amsing voor zes maanden de deuren dicht van de voormalige feestlocatie The Party Factory aan de Stationsweg in Wezep. Daar werd vorige maand een grote hennepkwekerij opgerold.

Haseloop-Amsing spreekt van ‘een zeer professionele hennepkwekerij en een enorme hoeveelheid hennepplanten’. Gingen eerder de voetjes van de vloer in The Party Factory, nu zou de locatie volgens de burgemeester bekend staan als ‘een drugsadres in het georganiseerde drugscircuit’.

Eind februari werd aan de Stationsweg een gigantische kwekerij ontdekt, met zo’n duizend planten. De huidige uitbater van het pand, een 35-jarige Lelystedeling, werd om die reden opgepakt door de politie. In die stad sloegen agenten ook een 31-jarige plaatsgenoot in de boeien, die nog eens 3,5 kilo hennep had staan. Daarnaast werden een motor, auto en contant geld in beslag genomen.

Rap tempo

De sluitingen van drugspanden in met name Wezep volgen elkaar in rap tempo op. Zo werden in 2021 al drie woningen op last van Haseloop-Amsing gesloten, na de vondst van drugs. En ze liet afgelopen november nog een borduurstudio sluiten, omdat deze dienst bleek te doen als clubhuis van de verboden Hell’s Angels.

De drugsproblematiek in de gemeente is dan ook niet van gisteren, concludeerde de burgemeester eerder al in de Stentor. ,,Daar is al heel lang onrust over en het drugsgebruik in Wezep baart ons zorgen. Dat heeft zeker onze grootste belangstelling.”

Nu het drugspand aan de Stationsweg is gesloten, denkt ze op die plek ‘het proces van het georganiseerde drugscircuit’ te hebben doorbroken. ,,In Oldebroek treden we hard op tegen de illegale drugshandel en drugsproductie. Een hennepkwekerij op zo’n grote schaal heeft ontzettend grote gevolgen voor de omgeving, zoals gevaar voor brand.”